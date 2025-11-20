توقيف 3 أشخاص في المنية والتبانة بعد الاعتداء على طاقم طبي

شهدت مدينة طرابلس شمال لبنان، الخميس، تطورًا لافتًا في قضية الاعتداء على ممرض داخل قسم الطوارئ في مستشفى طرابلس الحكومي، بعدما أوقفت شعبة المعلومات ثلاثة أشخاص في المنية والتبانة على خلفية الحادث الذي أثار استياءً واسعًا في الجسم الطبي.

وجاءت عمليات التوقيف تباعًا، حيث أُلقي القبض على شخصين في المنية قبل أن تُستكمل العملية بتوقيف ثالث في التبانة.

الاعتداء الذي حصل تسبب بإرباك العمل داخل المستشفى ودفع القوى الأمنية إلى التدخل الفوري، فيما بدأت التحقيقات بالاستماع إلى إفادات الموظفين والشهود لتحديد الملابسات والدوافع الكاملة.

وأكدت إدارة المستشفى على “ضرورة حماية الطواقم الطبية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد سلامة الممرضين والمرضى على حد سواء”، مشددة على أن “القانون سيأخذ مجراه بحق كل من يعتدي على الكادر الصحي”.

المصدر: موقع المنار