    لبنان

    الجيش اللبناني: توقيف أحد أخطر المطلوبين في كمين على طريق الكنيسة – بعلبك

      قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الخميس إنه “بتاريخ 20/11/2025، وبعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة، تمكّنت مديرية المخابرات من توقيف المواطن (ن.ز.) في كمين على طريق الكنيسة – بعلبك”.

      وأضاف البيان أن “الموقوف هو أحد أخطر المطلوبين بموجب عدد كبير من مذكرات التوقيف، بجرائم تأليف عصابات تنشط ضمن عدد من المناطق اللبنانية في الاتجار بالمخدرات والأسلحة وتصنيع المواد المخدّرة، والسلب والسرقة بقوة السلاح”، وتابع: “كما أقدم في تواريخ سابقة على إطلاق النار نحو عناصر ومراكز للجيش ومنازل لمواطنين، وخطف أشخاص مقابل فدية مالية”.

      وأشار البيان إلى أن “التحقيق بوشِر مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

      المصدر: موقع الجيش اللبناني

