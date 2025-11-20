تشييع حاشد للشهيدين بلال وعلي شعيتو في بلدة الطيري الجنوبية

شيعَ حزبُ الله واهالي بلدةِ الطيري الجنوبية الشهيدَ الموظف في بلديتِها بلال شعيتو والشهيدَ الموظفَ في اتحادِ بلدياتِ بنت جبيل علي شعيتو اللذينِ ارتقيا جراءَ العدوانِ الصهيونيّ المستمرِ على الجنوب.

وبالهُتافاتِ والصّرخاتِ المندّدةِ بالوحشيةِ الصهيونيةِ انطلقَ موكبُ التشييعِ الحاشد بمشاركةِ حشدٍ من الاهالي والفعالياتِ ولفيفٍ من العلماء، وعوائلِ الشهداء.

وجاب الموكبُ شوارعَ البلدةِ وصولاً إلى جبّانتِها حيثُ اُقيمت الصلاةُ على الجسدينِ الطاهرينِ بامامةِ الشيخ احمد شعيتو قبلَ مواراتِهما في ثرى روضةِ الشهداء.

المصدر: موقع المنار