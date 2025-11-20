الخميس   
    الشيخ حمود نعى زاهر الخطيب: راية المقاومة ستعلو وفلسطين ستنتصر

      نعى الأمين العام لـ”الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة” الشيخ ماهر حمود الخميس الأمين العام لرابطة “الشغيلة” النائب والوزير السابق زاهر الخطيب.

      وقال الشيخ حمود في بيان له: “لقد ترك المرحوم بصمة في تاريخ السياسة اللبنانية لن تمحوها الأحداث المتلاحقة، ولن تخفف منها خيانة الخائنين ولا تراجع المتراجعين ولا ضعف المنتحلين صفة الوطنية”.

      وأضاف الشيخ حمود أن “وقفته مع النائب السابق نجاح واكيم كانت بصمة مميزة وكانت ضرورية جدًا لإثبات أنه لا يزال في الوطن شرفاء لا يضعفون أمام التحديات ولا ينهارون أمام النكسات والهزائم”، وتابع: “لقد أضاف إلى سجله الناصع في هذا المجال استقامة شخصية وحبًا لخدمة الضعفاء وأصحاب الحاجات، حيث كان مكتبه دائمًا وخاصة عندما تولى الوزارة لفترة قصيرة، محجة لأصحاب الحاجات يتابع بحزم حاجاتهم مع المسؤولين الذين يتلكأون”.

      وقال الشيخ حمود “نحن في هذه المرحلة نحتاج إلى من يقف كوقفته في وجه الضغوط والممارسات الأميركية الصهيونية العربية الداخلية”، وتابع أن “هذه المرحلة تذكرنا كثيرًا بهذا العدد الغفير الذي وافق على اتفاق 17 أيار في وجه بعض من غاب عن جلسة مجلس النواب، وهم قلة نسبيًا، ثم أحقّ الله الحق وأبطل الباطل”، وأضاف: “نحن اليوم نقول نفس الكلام، هم قلة شريفة تقف مع سلاح المقاومة رغم كل المتغيرات المؤلمة، لكن الحق سيظهر والمقاومة ستعلو رايتها وفلسطين ستنتصر، وإن غدًا لناظره قريب”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

