اعتداء على الطاقم الطبي في مستشفى طرابلس الحكومي يُسفر عن إصابات

شهد مستشفى طرابلس الحكومي اعتداءً على الطاقم الطبي داخل قسم الطوارئ، ما أدى إلى إصابة عدد من الممرضين وتعطيل العمل الطبي في القسم.

وأدانت إدارة المستشفى الحادثة، معتبرةً إياها استهدافًا مباشرًا لحق المرضى في الحصول على العلاج الآمن. وفي ردٍ سريع، نفذ الطاقم الطبي اعتصامًا أمام مدخل الطوارئ استنكارًا لما جرى.

من جانبه، دعا مدير المستشفى ناصر عدرة القوى الأمنية إلى ملاحقة المعتدين وتوقيفهم، مؤكدًا توجه الإدارة لرفع دعوى قضائية بحق كل من شارك في الإشكال.

كما شدد المدير العام فواز الحلاب على ضرورة إنزال العقوبة اللازمة بحق المعتدين ليكونوا عبرة لكل من يعتدي على الطواقم الصحية.

بدوره، دعا رئيس الاتحاد العمالي العام شادي السيد المرضى ومرافقيهم إلى التحلي بالانضباط وعدم الانجرار إلى أي إشكالات داخل المستشفى، مقترحًا إجراء صلحة برعاية وزير الصحة.

أما الممرض عمر السيد، الذي تعرض للاعتداء، فقد وضع نفسه بتصرف إدارة المستشفى في كل ما تقرره بشأن الحادثة.

المصدر: موقع المنار