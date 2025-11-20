الخميس   
    ايران تدين الدخول غير القانوي لقادة الكيان الصهيوني إلى جنوب سوريا

      دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، إسماعيل بقائي، دخول رئيس الوزراء وعدد من قادة كيان الاحتلال الصهيوني إلى الأراضي السورية بشكل غير قانوني.

      كما وحذر بقائي من عواقب استمرار الكيان الصهيوني في إثارة الحرب وفرض الهيمنة على السلام والأمن الإقليميين.

      واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية هذه الخطوة الإجرامية، التي تأتي في أعقاب الاعتداءات الجوية والبرية المتكررة على سوريا واحتلال جزء كبير من جنوب البلاد، عملاً استفزازيًا يهدف إلى ترسيخ وتوسيع نطاق الاحتلال في جنوب سوريا.

      وفي سياق متصل شدد بقائي على مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي في إجبار كيان الاحتلال على الانسحاب من جميع المناطق المحتلة في مرتفعات الجولان وجنوب سوريا.

      المصدر: وكالة مهر

