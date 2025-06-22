عربي وإقليمي

العدو الاسرائيلي شن حملة دهم واعتقال واسعة بالضفة المحتلة

شنت قوات العدو الإسرائيلي الأحد حملة مداهمات واعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، أسفرت عن اعتقال أكثر من 25 مواطنًا، بينهم سيدتان وطفلان وطالبة جامعية إلى جانب أعمال تخريب واسعة واعتداءات طالت ممتلكات الأهالي ومعالم رمزية.

وقالت مصادر فلسطينية إنه “في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 16 مواطنًا من مخيم الدهيشة جنوب المدينة، بعد اقتحام المخيم وتفتيش عشرات المنازل وتخريبها، واحتجاز نحو 100 مواطن لساعات”، وتابعت “في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية مواطنين خلال اقتحامها قرى برقة، حوارة، وقريوت، بينهم الأسيرين المحررين مصطفى محمد سعيد حجة ورئاس زاهر أبو عمر. كما تم اعتقال سيدتين”، واضافت انه “خلال اقتحام برقة، قام جنود الاحتلال بأعمال تخريب طالت صرح الشهداء في القرية، حيث قصوا مجسم حنظلة وكتبوا شعارات عنصرية فوق أسماء الشهداء”.

ولفتت المصادر الى انه “في محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين جندل صلاح من بلدة كفر دان، ومحمد أحمد صالح جرار من قرية كفر قود، بعد دهم منزليهما”، وتابعت “أما في محافظة رام الله والبيرة، فاعتقلت قوات الاحتلال الطفلين إبراهيم العابور (15 عاما) ومحمد جبر شريتح (13 عامًا) من بلدة المزرعة الغربية، إضافة إلى الطالبة الجامعية سلام رزق الله من حي أم الشرايط في مدينة البيرة”، واضافت “كما داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر حمادة ابراش وهددته بعدم إظهار مظاهر الفرح خلال زفافه المرتقب”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام