عربي وإقليمي

حماس: العدوان الأميركي على إيران هو انسياق أعمى خلف العدو الاسرائيلي

دانت حركة حماس “الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على أراضي الجمهورية الإسلامية في إيران”، واكدت انها “عدوان سافر على السيادة الإيرانية”.

واعتبرت حماس في بيان لها الأحد أن “هذا التصعيد يشكّل انسياقًا أعمى وراء أجندات الاحتلال الصهيوني المارق ويعد انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للسِّلم والأمن الدوليين”، ورأت أن “ما جرى هو نموذج صارخ لسياسة فرض الهيمنة عبر منطق القوة ويمثل عدوانًا يقوم على قانون الغاب ويتناقض مع الأعراف والمواثيق الدولية”.

وحمّلت حماس “كلًا من الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا الهجوم”، وأكدت “تضامنها مع إيران، قيادةً وشعبا”، وأشارت الى ثقتها “بقدرة الجمهورية الإسلامية على الدفاع عن سيادتها ومصالح شعبها”، وشددت على أن “هذا العدوان لن يُضعف عزيمة الشعب الإيراني وقيادته أمام قوى الاستكبار العالمي”.

وكانت القوات الأميركية قد نفذت فجر الأحد عدوانًا استهدف مواقع إيرانية في تصعيد خطير وإسناد للاحتلال الصهيوني الذي يواصل عدوانه على إيران.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام