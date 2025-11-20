الشيخ الخطيب: لنبذ العصبية وعدم الانجرار إلى الفتن المذهبية

دعا نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب إلى “نبذ العصبية والإقلاع عن المناكفات والخلافات وعدم الانجرار إلى الفتن المذهبية”.

وحثّ الشيخ الخطيب في حديث له الخميس “العقلاء على تجنيد أنفسهم لتحقيق المصالحات بين المتخاصمين ليحلّ الوئام والسلام بين اللبنانيين وتترسّخ أسس العيش المشترك”.

من جهة ثانية، استقبل الشيخ الخطيب رئيس “حركة شباب لبنان” إيلي صليبا مع وفد مشترك من الحركة و”هيئة الطوارئ المدنية في لبنان”، حيث تم التباحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة في ظلّ استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، فضلًا عن الشؤون الشبابية والوطنية.

وأكد الشيخ الخطيب “دور الشباب في النهوض الوطني وحماية لبنان وتصويب المسار السياسي وفق رؤية وطنية تقوم على إرساء دولة المواطنة التي تحتضن أبناءها في إطار المساواة في الحقوق والواجبات، بمنأى عن الانتماء الطائفي والمذهبي”.

ودعا الشيخ الخطيب إلى “الخروج من العقلية الطائفية والتزام مشروع المواطنة الذي يحفظ حقوق اللبنانيين وكرامتهم ويحصّن وحدتهم الوطنية في مواجهة المشروع الصهيوني الذي يدمّر لبنان ويهدد المنطقة بسحق شعوبها وتفتيت دولها وبثّ الفتن فيها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام