لبنان

“التوحيد الاسلامي” استنكرت العدوان على إيران: أحلام الأميركي والصهيوني ستتبدّد

استنكرت حركة “التوحيد الإسلامي” في لبنان في بيان لها الأحد “العدوان الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية في سيناريو جديد للتدمير الممنهج لحضارات وحواضر الأمم الشامخة الرافضة للإملاءات والخضوع والاستسلام”. وتابعت “لقد ثبت للعالم أجمع أن ترامب وسحرته من الصهاينة الحاقدين باتوا يشكلون فريقاً واحداً للإرهاب الدولي وجمعاً متّحداً للاإنسانية وللظلم والاستكبار والعنجهية”.

وقالت الحكرة “سحقت هذه الضربة الآثمة بشكل نهائي وعلني كل المواثيق الدولية وكل الشرائع الأممية وأسفرت عن زيف شعارات حقوق الإنسان ومواثيق احترام الدول، فسقطت بذلك كل مزاعم الحريات وتقرير المصير، وبدا للجميع الحظر على أي برنامج نووي لأغراض سلمية في مختلف دول العالم النامية”، واضاف “ليفهم العالم وليدرك أن لسان حال الشر الأميركي وحلفائه ممنوع على الأحرار النهضة الاقتصادية، ممنوع التقدم والتطور ومواكبة الثورة الرقمية، ممنوع أن تحكم الشعوب العربية والإسلامية ترابها، ممنوع أن تملك الأمة قرارها”.

واكدت الجبهة “ستبقى الجمهورية الإسلامية صامدة في وجه التغوّل الصهيو-أميركي، سيبقى الشعب الإيراني مرفوع الرأس في هذا الصراع التاريخي، وهو الذي بذل الغالي والنفيس على طريق نصرة المستضعفين، ثابتاً على مبادئ الثورة والثائرين”، واضافت “في وقت سقط كثيرون واستسلم آخرون”، وتابعت ان “أحلام الأميركي ستتبدّد لا محالة وأمواج علوج الصهاينة ستتكسّر على صخور وجلامد جبال إيران”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام