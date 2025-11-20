الخميس   
    النيجر: مقتل 17 جندياً في هجوم لتنظيم “داعش” على مركز للشرطة

      أفادت مصادر أمنية بمقتل عدد من الجنود في النيجر بعدما نفّذ مسلحون من تنظيم “داعش” هجوماً منسقاً على موقع للشرطة في غاربوغنا، الواقعة على طريق تيرا-نيامي في منطقة تيلابيري.

      وذكرت المصادر الأمنية أن الهجوم بدأ عصر أمس الأربعاء وتضمن إطلاق نار متزامن وتفجير عبوات ناسفة، وأفاد تقييم عسكري أولي بمقتل 17 شخصاً، بينهم قائد المهمة، وإصابة 34 آخرين بجروح خطرة، بحسب المصادر الأمنية.

      ولا يزال عدد من الجنود في عداد المفقودين، بينما تواصل فرق البحث عملياتها، ودمّر المهاجمون واستولوا على عدد من المركبات العسكرية وعلى أسلحة ومعدات قبل انسحابهم من المكان.

      المصدر: مواقع

