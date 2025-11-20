تصعيد عسكري بين “قسد” والجيش السوري عقب اشتباكات عنيفة في الرقة

قُتل 6 عناصر من القوات الحكومية السورية وأُصيب آخرون بجروح متفاوتة، في اشتباكات عنيفة اندلعت منتصف ليل أمس، بين قوات سوريا الديموقراطية والقوات الحكومية على محور غانم العلي في ريف الرقة، وفق حصيلة أولية.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن “قوات قسد سيطرت على عدة مواقع عقب تمهيد عنيف بمختلف أنواع الأسلحة في منطقة معدان بريف الرقة”، مؤكدة في بيان، الخميس، “مقتل جنديين من الجيش في هجوم قسد على منطقة معدان بريف الرقة بعد منتصف الليل”.

وأشارت الدفاع السورية إلى أن قواتها “ردت على مصادر النيران ونفذت هجوماً عكسياً أسفر عن استعادة مواقع”، وحمّلت “قسد تبعات الاعتداء الغادر والمتجدد بشكل شبه يومي على نقاط الجيش السوري”.

كما ذكرت مصادر ميدانية أنّ طائرات مسيّرة انطلقت من بادية غانم العلي شاركت في الهجوم، واستهدفت مواقع لـ “قسد”، وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين حول الطرف المسؤول عن بدء المعركة.

واتهمت “قسد” تنظيم “داعش” بتنفيذ هجمات انطلاقاً من نقاط عسكرية تتمركز فيها فصائل تابعة للقوات الحكومية، مشيرة إلى امتلاكها أدلّة مصوّرة التقطتها طائرات مسيّرة، تُظهر عناصر “التنظيم” وهم ينفذون الهجمات.

كما أسقطت “قسد” طائرة مسيّرة من نوع “درون” تابعة للقوات الحكومية، عقب هجوم شنّته الأخيرة على إحدى النقاط الأمنية في قرية غانم العلي بريف الرقة، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري.

وقالت مصادر محلية إنّ “قسد” استعادت السيطرة على ثلاث نقاط كانت قد خسرتها في محور الاشتباكات، كما أسقطت طائرة «درون» تابعة للقوات الحكومية خلال صدّها لهجوم على إحدى نقاطها الأمنية في قرية غانم العلي.

وتزامناً مع الاشتباكات، شهدت مدينة الرقة صباحاً تحركات ميدانية لافتة، إذ خرجت دورية من قوات التحالف الدولي تضم 15 مدرعة عسكرية عبرت دوار حزيمة باتجاه ريف الرقة الشمالي، في إطار رصد ومتابعة التطورات العسكرية والأمنية المتسارعة.

وكان المرصد السوري قد أشار مساء أمس، إلى تجدّد الاشتباكات بين الطرفين على المحور ذاته، تزامناً مع تحليق مكثّف للطائرات المسيّرة، ومعلومات عن سقوط جرحى من الجانبين.

كما رصد المرصد، أمس، تسيير قوات التحالف دورية استطلاعية في محور غانم العلي، بهدف رصد التحركات العسكرية الجارية.

المصدر: مواقع إخبارية