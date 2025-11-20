روابط التعليم الرسمي تدعو لمساندة اعتصام القطاع العام غداً وتحذّر من خطوات تصعيدية مرتقبة

دعت روابط التعليم الرسمي (الثانوي، المهني، الأساسي) في بيان لها إلى المشاركة الفاعلة في الاعتصام الذي دعا إليه تجمّع روابط القطاع العام يوم غد الجمعة، مؤكدة دعمها الكامل لهذه التحركات، وحاثة جميع المعلمين والموظفين على المساندة.

وأوضحت الروابط أنّ الانهيار الاقتصادي وفقدان القدرة الشرائية بلغا مستوى لم يعد يُحتمل، مشددة على ضرورة تحرّك الحكومة العاجل من أجل تحسين الرواتب والأجور بما يؤمّن حياة كريمة للموظفين والأساتذة والمعلمين.

كما توجّهت الروابط إلى المعلمين مؤكدة أن هذا الاعتصام يشكّل الشرارة الأولى للتحرّك وتصعيد الضغط انتزاعاً للحقوق وإلزام الحكومة بالاستجابة للمطالب المطروحة.

وختمت بالتأكيد على أنّ هذا الموقف هو خطوة تصعيدية ستكون لها تداعيات خلال الأسبوع المقبل، مع إجراءات جديدة ستُعلن عنها روابط التعليم الرسمي في إطار تحرّكها المستمر.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام