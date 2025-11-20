الخميس   
    لبنان

    الغضب التربوي يتصاعد… روابط التعليم تتبنّى الاعتصام وتلوّح بخطوات أكثر حدّة

      أعلنت روابط التعليم الرسمي (ثانوي، مهني، أساسي ) دعمها الكامل للاعتصام الذي دعا إليه تجمّع روابط القطاع العام يوم الجمعة في 21 تشرين الثاني 2025، ودعت المعلمين والموظفين إلى المساندة.

      وأشارت الروابط في بيانها إلى أنّ الانهيار الاقتصادي وفقدان القدرة الشرائية بلغا حدًّا لم يعد يُحتمل، مؤكدة أنّ على الحكومة التحرّك سريعًا لتحسين الرواتب والأجور بما يضمن حياة كريمة للموظفين والأساتذة والمعلمين.

      وتوجّهت الروابط إلى المعلمين بالقول إنّ هذا الاعتصام يشكّل الشرارة الأولى للتحرّك والضغط من أجل انتزاع الحقوق وإلزام الحكومة بالاستجابة لمطالبهم.

      وأكدت أنّ موقفها اليوم يُعد خطوة تصعيدية ستكون لها تداعيات في الأسبوع المقبل، مع إجراءات جديدة ستُعلن عنها روابط التعليم الرسمي في إطار تحركها المستمر.

