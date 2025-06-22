لبنان

الرئيس عون يدعو إلى ضبط النفس وإطلاق مفاوضات بناءة وجدية لإعادة الاستقرار إلى دول المنطقة

رأى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون أن “التصعيد الأخير للمواجهات الإسرائيلية – الإيرانية والتطورات المتسارعة التي ترافقها ولاسيما قصف المنشآت النووية الإيرانية فجر اليوم الأحد، من شأنه أن يرفع منسوب الخوف من اتساع رقعة التوتر على نحو يهدد الأمن والاستقرار في أكثر من منطقة ودولة.

وفي السياق، طالب الرئيس عون “بإطلاق مفاوضات بناءة وجدية لإعادة الاستقرار إلى دول المنطقة وتفادي المزيد من القتل والدمار لاسيما وأن هذا التصعيد يمكن أن يستمر طويلاً”، مناشداً “قادة الدول القادرة التدخل لوضع حد لما يجري قبل فوات الأوان”.

هذا واشار الرئيس عون إلى أن “لبنان، قيادة وأحزاباً وشعباً، مدرك اليوم أكثر من أي وقت مضى، أنه دفع غالياً ثمن الحروب التي نشبت على ارضه وفي المنطقة وهو غير راغب في دفع المزيد ولا مصلحة وطنية في ذلك، لا سيما وان كلفة هذه الحروب كانت وستكون اكبر من قدرته على الاحتمال”.

وكان الرئيس عون تابع منذ فجر اليوم التطورات العسكرية التي نتجت عن العدوان على المنشآت النووية الإيرانية، وظل على اتصال مع رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل وقادة الأجهزة الامنية ، مؤكداً “ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على الاستقرار في البلاد”.

حرس الثورة الايراني: تكرار الحماقات من قبل أميركا يعكس عجزها الاستراتيجي… وعلى المعتدين أن يترقبوا ردودًا مؤلمة

أعلن الحرس الثوري الايراني في بيان اليوم الأحد أن “النظام الإجرامي الأميركي ارتكب فجر اليوم، بالتنسيق الكامل مع الكيان الصهيوني، عدوانًا عسكريًا غير قانوني على المنشآت النووية السلمية الإيرانية”، مشيراً إلى أن ذلك “يُعد جريمة واضحة وغير مسبوقة تنتهك بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، ومعاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، والمبادئ الأساسية لاحترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي”.

وأوضح البيان أنه “منذ اللحظات الأولى للعملية الصهيونية، كان واضحًا للقوات المسلحة الإيرانية أن الدعم والمشاركة الأميركية الشاملة كان لها دور فعّال في التخطيط والتنفيذ لهذا العدوان. وقد أثبت هذا الفعل مرة أخرى عجز جبهة المعتدين عن إحداث تغيير حقيقي في المعادلات الميدانية؛ فهم لا يمتلكون القدرة على المبادرة، ولا يملكون وسيلة للهروب من الردود المدمّرة”.

وفي السياق، لفت بيان الحرس إلى أن “تكرار الحماقات الفاشلة من قبل أميركا يعكس عجزها الاستراتيجي وتجاهلها للحقائق الميدانية في المنطقة”، مضيفاً أنه “بدلًا من أن تتعظ من إخفاقاتها المتكررة، وضعت واشنطن نفسها في خط المواجهة الأمامي عبر هجوم مباشر على منشآت سلمية”.

وتابع البيان أنه “بفضل الله، ومع الإشراف الاستخباراتي الشامل للقوات المسلحة الإيرانية، تم تحديد أماكن إقلاع الطائرات المشاركة في هذا العدوان، وهي الآن تحت المراقبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية