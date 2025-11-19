رئيس بلدية بيت ليف: نناشد الجيش اللبناني إجراء ما يلزم لطمأنة الأهالي ودحض مزاعم العدو

ناشد رئيس بلدية بيت ليف في جنوب لبنان، عزات حمود، “الجيش اللبناني إجراء ما يلزم لطمأنة الأهالي ودحض مزاعم العدو الإسرائيلي”، وذلك بعد مزاعم أطلقها العدو بوجود “بنى تحتية” عسكرية في البلدة.

وقال حمود “نحن مع انتشار الجيش اللبناني بين أهله في بيت ليف لدحض جميع مزاعم العدو”، وأكد: “نقف خلف الجيش اللبناني في أي إجراء يتخذه”.

من جهتها، قالت “الوكالة الوطنية للإعلام” إن “دوريات للجيش اللبناني انتشرت في أرجاء بيت ليف بعد بيان الاحتلال الإسرائيلي الذي زعم وجود منشآت عسكرية في البلدة”.

وأشارت الوكالة إلى أن “أهالي بلدة بيت ليف توجهوا بنداء عاجل ناشدوا فيه قيادة الجيش اللبناني والرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام للتحرك الفوري والقيام بواجبهم الوطني عبر الانتشار داخل البلدة وتوفير الحماية للأهالي المدنيين العزّل، بعد الادعاءات الباطلة التي أطلقها العدو الصهيوني الغادر”.

وأضاف الأهالي في ندائهم: “نحن أهالي بيت ليف، نساءً ورجالًا وأطفالًا وشيوخًا، عدنا إلى أرضنا وحياتنا، إلى مدارسنا وأعمالنا، نسابق الشمس ونلاحق لقمة العيش، لن نقبل أن تنتزع منا أرضنا تحت أي ذريعة باطلة، هنا نشأنا، وهنا سنبقى، وهنا نموت”، وتابعوا: “ليقم كل مسؤول بواجبه تجاه بلدتنا الحبيبة ونحن أصحاب الأرض”.

المصدر: موقع المنار + الوكالة الوطنية للاعلام