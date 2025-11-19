وزير الصحة: دعم متواصل للمراكز الصحية الحكومية وأولوية للضنية في توزيع المعدات الطبية

شدد وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين خلال افتتاحه مركزاً للرعاية الصحية في بلدة بخعون، على أن زيارة الضنية ليست محطة عابرة، بل تمثل جزءًا من مسار متواصل لدعم المراكز الصحية الحكومية عبر رفع الأسقف المالية وتأمين التجهيزات اللازمة.

وأكد الوزير أن الوقت قد حان لعودة الدولة إلى الواجهة لخدمة المستضعفين، مشددًا على أن الغياب عن تلبية حاجات المواطنين لم يعد مقبولاً. وأشار إلى أن الأولوية في الدعم ستشمل جميع مناطق الشمال التي قام بزيارتها في مختلف بلداتها، لافتًا إلى أن المعدات الطبية ستصل تباعًا إلى كل المناطق، مع منح محافظة الضنية حصة أكبر بعد سنوات من الإهمال الرسمي.

من جهته، أوضح مدير المركز محمد سعدية أن مركز الرعاية في بخعون كان وما زال ملاذًا لجميع المرضى، وقد فتح أبوابه أيضًا للنازحين خلال العدوان على لبنان. وأشار إلى أن المركز يقدّم الدواء والعلاج لكل مريض من دون مقابل مادي، مؤكدًا أنه مجهز بجميع الاختصاصات الطبية التي يحتاجها أبناء المنطقة.

المصدر: موقع المنار