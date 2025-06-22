تقارير خاصة

بين الضربة الأميركية ورسائل ما بعدها: قراءة في الخيارات الإيرانية ومآلات التصعيد

بتول وهبي

الهجوم الأميركي الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب على المنشآت النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، وإن بدا “ناجحًا للغاية” من وجهة النظر الأميركية، لا يخلو من دقة محسوبة في التوقيت والرسائل، خصوصًا مع التأكيد الفوري من ترامب أن “الآن هو وقت السلام”، في إشارة إلى أن الضربة هي سقف التصعيد لا بوابته.

هذا التطور الدراماتيكي يُعيد خلط أوراق المنطقة، ويطرح تساؤلات كبرى حول أهداف الولايات المتحدة الحقيقية، حدود الرد الإيراني، واحتمالات الانزلاق إلى مواجهة أوسع. هذا التحليل يستعرض السياق السياسي والأمني للضربة، ويتناول سيناريوهات الرد، وأدوات الحرب الذكية التي تتبعها واشنطن وتل أبيب في تعاطيهما مع الملف الإيراني.

أولاً: توقيت الضربة ومعانيها

اختار ترامب توقيتًا رمزيًا وعمليًا دقيقًا: يوم الأحد، يوم عطلة البورصة الأميركية، لتجنب أي ارتدادات اقتصادية داخلية مباشرة. هذه الإشارة تُظهر أن الضربة، رغم رمزيتها ووقعها العسكري، محكومة بسقف سياسي مدروس، وليست إعلانًا لحرب شاملة.

إضافة إلى ذلك، فإن تصريح ترامب عقب الضربة – “الآن هو وقت السلام” – يكشف عن سعيه إلى توظيف الضربة كورقة ضغط في المسار التفاوضي، لا كخطوة أولى في مسار عسكري متصاعد.

ثانيًا: رمي الكرة في ملعب إيران

تضع هذه الضربة إيران أمام معادلة مركّبة:

• القبول بالضربة الأميركية وامتصاصها مقابل ضمان استمرار المفاوضات والحفاظ على مكاسب البرنامج النووي (والرد غير المباشر عليها عبر ضرب مواقع استراتيجية في قلب الكيان). • أو الرد المباشر، وخاصة على قواعد أميركية، ما يفتح الباب لتورط أميركي أوسع في المواجهة.

لكن هذا السيناريو لا يخلو من الحذر، لأن الرد على “إسرائيل” وحدها قد يُنظر إليه كخيار “وسط” يرسل رسالة قوة، من دون أن يستدرج ردًا أميركيًا مباشرًا، وهو ما يتوافق مع العقيدة الإيرانية في استخدام الردع المتدرج والرد غير المتماثل.

كما يتوقع محللون أن إيران قد تلجأ إلى التلويح بورقة مضيق هرمز كورقة ضغط استراتيجية، مع التلويح بإغلاقه بالكامل في حال بلغت المواجهة ذروتها وشعرت أن أمنها القومي بات مهددًا وجوديًا. فالمضيق يمثل شريانًا حيويًا للطاقة العالمية، واستخدامه كساحة مواجهة مباشرة قد يستجلب ردًا عسكريًا دوليًا ويمنح واشنطن ذريعة لتوسيع التصعيد.

ثالثًا: الاستراتيجيات الأميركية والإسرائيلية تجاه إيران

لطالما تبنّت الولايات المتحدة و”إسرائيل” استراتيجية الحافة النووية تجاه إيران: الضغط المكثف، العقوبات القصوى، وتهديد دائم بالخيار العسكري، من دون التورط في حرب شاملة. وتقوم هذه الاستراتيجية على:

1. تشويه صورة البرنامج النووي الإيراني وربطه بخطر مباشر على الأمن الدولي. 2. استخدام الضربات المحدودة كأدوات ضغط تفاوضي (كما حصل سابقًا في استهداف علماء ومنشآت). 3. تمكين “إسرائيل” من لعب دور المحرّض والمسرّع للتصعيد، فيما تتولى واشنطن ضبط الإيقاع وتحديد السقف.

وقد توقّع الصحفي الاستقصائي سايمور هيرش، قبل يومين فقط من الضربة، أن تقوم واشنطن بعمل عسكري محدود يستهدف المنشآت النووية، ضمن سياسة “الضربة من دون التورط” التي تُمكنها من إرسال الرسائل، وتعديل ميزان الردع، من دون توريط قواتها في حرب استنزاف.

والجدير بالذكر أن مصدر ايراني صرح عقب الضرب لرويترز أن معظم اليورانيوم عالي التخصيب في فوردو نقل إلى مكان غير معلن قبل الهجوم الأميركي.

رابعًا: المأزق الاستراتيجي – فخ نتنياهو يتكرر؟

ما يحدث يعيد إلى الأذهان مأزق بنيامين نتنياهو في غزة: تصعيد بلا استراتيجية خروج، واستنزاف بلا نتائج حاسمة. فهل وقع ترامب في الفخ ذاته؟

إذا لم تمتلك الإدارة الأميركية مخرجًا سياسيًا يتيح تهدئة الموقف مع حفظ ماء الوجه، فستجد نفسها في موقع من يريد فرض الاستسلام الكامل على إيران، وهو هدف أثبت التاريخ استحالته. إيران أثبتت في مراحل متعددة (بعد اغتيال سليماني، بعد اغتيال فخري زاده، بعد الضربات الإسرائيلية المتكررة في سوريا) أنها قادرة على تحديد متى وكيف وأين ترد، بما يخدم مصالحها الكبرى من دون الانجرار إلى معركة استنزاف.

خامسًا: هل تموضعت ايران بذكاء؟

يعتقد البعض أن النجاح الإيراني في الحفاظ على التخصيب، وتوسيع عدد الطرود، وفرض شروط في مسار جنيف المتعثر، إضافة إلى ترتيب تموضعها الإقليمي بما يتناسب مع مصالحها، هو بحد ذاته انتصار استراتيجي، جعل من خيار إسقاط النظام الإيراني أو كبح نفوذه أمرًا شبه مستحيل.

لذلك فإن الضربة الأميركية، من منظور إيراني، قد تكون فرصة لتثبيت الردع وتحقيق مكاسب سياسية، إذا ما أُدير الرد بعقل بارد وميزان دقيق.

أخيراً: نحو مرحلة جديدة من المواجهة المقنّعة

الضربة الأميركية هي رسالة أكثر منها معركة، وهي محاولة لإعادة ضبط ميزان القوى قبل أي مفاوضات مقبلة. لكن الرد الإيراني – سواء أتى بشكل مباشر، أو على أهداف استراتيجية داخل الكيان، أو حتى عبر مناورة سياسية ذكية – سيحدد إن كانت المنطقة متجهة إلى مرحلة صدام مفتوح، أم إلى مفاوضات مشروطة بميزان ردع جديد.

الخيارات كلها مفتوحة، لكن ما هو مؤكد أن إيران ليست في موقع المنكسر، وأن أميركا، رغم سطوتها، لا تملك ترف الحرب المفتوحة في هذا التوقيت.

المصدر: موقع المنار