بلدية الطيري: ثابتون رغم الجراح… والعدوان يستهدف صمود أهلنا

تنعى بلدية الطيري أمين الصندوق، الأخ بلال محمد شعيتو، الذي اغتالته صباح اليوم يد الإرهاب الإسرائيلي في عدوان جديد يستهدف شريان الحياة المدنية في قرانا الصامدة، ويؤكّد مرةً أخرى طبيعة هذا العدو التي لا تتورّع عن قصف المؤسسات والخدمات التي تعنى بتأمين الاحتياجات المعيشية لأهلنا.

وتشير البلدية إلى أنّ استشهاد موظفين أصيلين في البلديات والاتحادات خلال أقل من 24 ساعة يضع الدولة اللبنانية، ولا سيما وزارة الداخلية والبلديات، أمام مسؤولياتها الوطنية للتحرك العاجل ورفع الصوت عاليًا في وجه مخطّط العدو الرامي إلى شلّ عمل البلديات، وهي العنوان الأول والأخير في المنطقة في خدمة المواطنين وتفعيل مرافق الحياة العامة.

وتؤكّد بلدية الطيري ثباتها، رغم الألم والجراح، على مواصلة واجبها تجاه أهلها الصامدين، والدعاء بالرحمة لشهيدها الغالي ولسائر الشهداء، وبالصبر والسلوان لعائلته ولجميع العائلات المضحّية.

المصدر: موقع المنار