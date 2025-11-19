الصين تطلق 3 أقمار اصطناعية لدراسة الفضاء

أعلنت وكالة “شينخوا” الصينية اليوم الأربعاء عن نجاح إطلاق ثلاثة أقمار صناعية جديدة لدراسة الفضاء، في خطوة تعكس نشاط الصين المتواصل في مجال استكشاف الفضاء وتطوير تقنياته.

وجاء في بيان الوكالة أن الأقمار الصناعية من نوع Shijian-30 أُطلقت باستخدام صاروخ Long March 2C، لتكون هذه هي المرة رقم 608 التي تستخدم فيها الصين صواريخ Long March في عمليات الإطلاق الفضائي.

ونُفذت عملية الإطلاق من مركز جيوغوان الصيني لإطلاق الأقمار الصناعية في تمام الساعة 12:01 بالتوقيت المحلي (07:01 بتوقيت موسكو)، ونجحت المهمة في وضع الأقمار الثلاثة في مداراتها المحددة.

ويأتي هذا الإطلاق في إطار البرنامج الفضائي الوطني الصيني، الذي يركز على تطوير أقمار صناعية للأرصاد الجوية والاتصالات والملاحة، إلى جانب تقنيات لاستكشاف القمر والكواكب الأخرى. كما تشمل جهود الصين الفضائية مشاريع لاستكشاف الكويكبات والمريخ، بالإضافة إلى تشغيل محطتها المدارية التي تُستخدم في الأبحاث الفضائية والمشاريع الدولية.

وتشهد الصين نشاطًا مكثفًا في مجال الفضاء؛ ففي عام 2024، نفذت البلاد 68 عملية إطلاق فضائي، ما يعكس تسارع جهودها في أن تصبح قوة رائدة في استكشاف الفضاء.

