سوريا: توغل إسرائيلي جديد ونصب حواجز في ريف القنيطرة

أفادت مصادر محلية من القنيطرة، جنوبي سوريا، يوم الأربعاء، عن توغّل دورية تابعة لقوات الاحتلال الصهيوني في بلدة بئر عجم، ونصبها حاجزاً.

كما قالت المصادر، إنّ دورية أخرى للاحتلال توغّلت في بلدة بريقة بريف القنيطرة الجنوبي.

وكانت قد أعلنت وكالة “سانا” السورية، أمس الثلاثاء، عن اعتداء صهيوني بقذائف المدفعية استهدف حرج تل أحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي.

ويستمر التوغّل الصهيوني في الجنوب السوري بصورة شبه يومية، وتتنوّع الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال بين تفتيش منازل، حواجز، اعتقالات أو تفجيرات.

وفي هذا السياق، اعتقلت قوات الاحتلال، قبل أيام، 4 شبان من عائلة واحدة في منطقة الحفاير بريف القنيطرة الشمالي في جنوب سوريا، لتفرج عن واحد منهم فيما بقي مصير الـ3 الآخرين مجهولاً.

وذكرت وكالة “سانا” السورية أنّ المعتقلين كانوا يعملون على إعادة تأهيل وإصلاح مزرعة تعرّضت للتخريب من قبل الاحتلال، وأثناء عودتهم منها أوقفهم حاجز إسرائيلي.

المصدر: مواقع