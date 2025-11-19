العفو الدولية تنتقد قرار مجلس الأمن: أخفق في رفع الحصار وتجاهل العدالة وتعويض الفلسطينيين

انتقدت منظمة العفو الدولية قرار مجلس الأمن المتعلق بالأوضاع في غزة، معتبرة أنه تجاهل المحاسبة عن الجرائم التي ارتكبها العدو الصهيوني، ولم يتطرق إلى تحقيق العدالة أو تعويض الضحايا.

وقالت المنظمة في بيان مقتضب، إن القرار “أخفق في الدعوة إلى إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، أو رفع القيود المفروضة على وكالة الأونروا”.

وأضافت: “القرار لم يُشر كذلك إلى التزامات (الكيان الصهيوني) – بصفته قوة احتلال – تجاه السكان المدنيين في القطاع”.

وأكدت العفو الدولية أن أي خطوات دولية لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة يجب أن تتضمن آليات واضحة للمحاسبة وضمان حقوق الضحايا وإزالة القيود التي تفاقم المعاناة الإنسانية في القطاع.

المصدر: وكالات