حركة حماس: الاحتلال يروّج ادعاءات كاذبة لتبرير عدوانه على المخيّمات الفلسطينية في لبنان

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنّ ادعاءات جيش الاحتلال الصهيوني حول استهداف “مجمع تدريب تابع للحركة” هي مجرّد أكاذيب وافتراءات هدفها تغطية الجريمة التي ارتكبها، والتحريض على المخيّمات الفلسطينية وسكانها، مشددة على أنّ لا وجود لأي منشآت أو بنى عسكرية داخل المخيّمات في لبنان.

وأوضحت الحركة أنّ site المستهدف هو ملعب رياضي مفتوح يرتاده الفتية من أبناء المخيّم، ويعرفه جميع الأهالي، مؤكدة أنّ الضربة أصابت مجموعة من الفتية الذين كانوا يتواجدون في الملعب لحظة الاستهداف.

وحملت حماس الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه “الجريمة النكراء” بحق الشعب الفلسطيني وبحق الدولة اللبنانية.

وختمت الحركة بيانها بالترحّم على “شهداء شعبنا الأبرار”، متمنية الشفاء العاجل للجرحى، وداعية لأهالي الضحايا بالصبر والسلوان.

حركة المقاومة الإسلامية – حماس

الثلاثاء 27 جمادى الأولى 1447هـ

الموافق 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025م

المصدر: موقع المنار