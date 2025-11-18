الثلاثاء   
    لبنان

    الجيش: استشهاد عسكريَّين وإصابة 3 بجروح ومقتل أحد المطلوبين نتيجة اشتباكات مع مطلوبين

      اعلنت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني انه”بتاريخ 18 / 11 /2025، استشهد عسكريَّان وأصيب ثلاثة بجروح نتيجة اشتباكات مع مطلوبين أثناء تنفيذ مديرية المخابرات سلسلة عمليات دهم بمؤازرة وحدة من الجيش في منطقة الشراونة – بعلبك”.

      وقالت في بيان “خلال الاشتباكات، أصيب المواطن المطلوب (ح.ع.ج.) الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش، وما لبث أن فارق الحياة، وهو من أخطر المطلوبين بجرائم مختلفة منها إطلاق النار على دوريات للجيش بتواريخ مختلفة والتسبب باستشهاد أربعة عسكريين وإصابة ضابط، إضافة إلى الخطف والسرقة والسلب بقوة السلاح والاتجار بالمخدرات. وقد ضُبطَت خلال عملية الدهم كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية. سُلمت المضبوطات وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين”.

