    لبنان

    حركة امل تنعى النائب والوزير السابق زاهر الخطيب

      نعت حركة أمل أمين عام رابطة الشغيلة النائب والوزير السابق المناضل زاهر الخطيب. وجاء في بيان النعي: “في لحظة يحتاج فيها لبنان إلى القامات التي تقدم الثوابت الوطنية على المصالح الشخصية، والانفتاح على التقوقع والانعزال، والوحدة على الإنقسام، والاعتدال على التمذهب، نفقد في حركة أمل ويفقد لبنان قامة نضالية وشخصية حملت كل هذه المفاهيم والعناوين نذرت نفسها حتى الرمق الأخير من أجل تحقيقها وما بدلت تبديلا”. واضاف بيان الحركة: “نفقده أخاً وفياً للحركة ولمجاهديها وشهدائها كان ظلهم في حله وترحاله وفي كل الميادين.

      وقال البيان “إن الحركة في يوم رحيله تتقدم من أسرة الراحل ومن سائر محبيه ومن الأخوة في رابطة الشغيلة بأحر التعازي، سائلة المولى سبحانه وتعالى أن يسكنه الفسيح من جنانه إلى جوار الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهمنا وذويه جميل الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون”.

