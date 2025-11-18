الشيخ الخطيب اطلع من وفد جمعية “قبس” على نشاطها لحفظ الآثار الدينية: لإعادة ترميم وإعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي من معالم



استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس – طريق المطار، رئيس جمعية “قبس لحفظ الآثار الدينية” علي زريق ونائبه رئيس نقابة مرشدي الأماكن السياحية والدينية في لبنان تحسين سرور، واطلع منهما على نشاط الجمعية ودورها في توثيق وحفظ الآثار الدينية وتوثيقها للمقامات الدينية، فضلا عن إصداراتها وتشجيعها للسياحة الدينية في لبنان، وكان عرض لأوضاع المعالم الدينية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي وسبل إعادة ترميمها.

ونوه الخطيب، بحسب بيان للمجلس الشيعي، بـ”كل جهد وعمل يحفظ التراث الديني ويحافظ على الآثار والمعالم الدينية والتاريخية التي تشكل ثروة حضارية وثقافية وقيمة تاريخية ودينية تعزز مكانة لبنان ودوره الحضاري والسياحي في المنطقة”، داعيا “الدولة اللبنانية الى الاهتمام بهذه الصروح التاريخية وتشجيع السياحة بخاصة الدينية منها”.

وجدد استنكاره “للعدوان الإسرائيلي على المساجد والأماكن والمقامات الدينية التي دُمرت وتغيرت معالمها”، وقال: “نحن نضع هذه الأعمال برسم الأونيسكو ووزارة الثقافة والجهات المعنية لإدانة إسرائيل على إجرامها، ونطالب بالعمل على إعادة ترميم وإعمار ما هدمته آلة العدوان الإسرائيلي من معالم أثرية”.

زريق

وإثر اللقاء، صرح زريق: “التقينا بسماحة نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، وشرحنا له مهام جمعية قبس لحفظ الاثار الدينية في لبنان والمنشورات التي قمنا بها، ووضعنا في خدمته كل ما لدينا من معلومات ومن معطيات ومن ملفات إدارية لهذه المقامات، وإن شاء الله التعاون مستمر وسنقوم بكل ما يتطلب منا في هذا المجال، وخاصة أن الجمعية هي جمعية لبنانية تقوم بحفظ الاثار الدينية، وكما تعلمون فإن العدو الصهيوني قام بهجوم كبير على هذه المقامات والمساجد والحسينيات وخاصة في منطقة الشريط الحدودي، ونحن وثقنا كل هذه المسائل وإن شاء الله سنقوم بعرضها في مؤتمر صحافي في أقرب وقت ممكن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام