اتحاد “الوفاء”: اغتيال شعيتو استهداف لركائز الدولة ومؤسساتها ورسالة ترهيب لتعطيل الحركة الإدارية



دان “اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان” استهداف العدو الإسرائيلي للموظف في اتحاد بلديات بنت جبيل علي إبراهيم شعيتو، وقال في بيان: “في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الكيان الإسرائيلي الملطخ بدماء الأبرياء، أقدم هذا العدو على اغتيال الموظف المدني في اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل الشهيد علي إبراهيم شعيتو، بعدما استهدفه بشكل مباشر أثناء مروره في الطريق في مدينة بنت جبيل”.

اضاف: “جريمة واضحة، مقصودة، لا لبس فيها، تؤكد أن الاحتلال يتعمد اصطياد المدنيين واحدا واحدا، وأن دائرة الاستهداف باتت تشمل كل من ينتمي إلى المجتمع الجنوبي، فقط لأنه من الجنوب. إن الشهيد شعيتو، وهو موظف في اتحاد بلديات بنت جبيل، لم يكن يحمل سوى أوراقه وحقه الطبيعي في الذهاب إلى عمله، لكن العدو بطبيعته الجبانة، يخشى العزيمة التي يحملها أبناء هذه الأرض، ويخشى روح الخدمة والإنتاج، كما يخشى كل ما يعكس انتظام الحياة وصمود الناس تحت النار. ولذلك يلجأ إلى قتل الموظفين كما يقتل المزارعين والطلاب والنساء والشيوخ، في محاولة بائسة لكسر إرادة الجنوب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام