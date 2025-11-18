ملف العمل البلدي في حزب الله دان الاعتداء الإسرائيلي الجبان والمُستنكر الذي طال الموظف المدني علي ‏شعيتو

أدان ملف العمل البلدي في حزب الله بأشدّ العبارات الاعتداء الإسرائيلي الجبان والمُستنكر الذي طال الموظف المدني علي شعيتو في اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل، أثناء توجّهه إلى عمله، في خطوةٍ تهدف إلى زعزعة عملية نهوض العمل البلدي بعد الحرب وتعطيل جهوده في خدمة المواطنين.
وفي بيان له اعتبر ان هذا الاعتداء إلى جانب الحادثة الأخيرة في بلدة بليدا واستشهاد الزميل إبراهيم سلامة، هو استكمال لسلسلة الاعتداءات الوحشية التي تعرضت لها البلديات في لبنان عمومًا والجنوب خصوصًا خلال الحرب التي مرّت، ما يؤكّد حجم المخاطر التي تواجهها المؤسسات المحلية وأهمية التضامن في مواجهة هذه الاعتداءات.
وأكد ملف العمل البلدي رفضه القاطع للتجاوزات الإسرائيلية المُتكرّرة التي تعكس وحشيّته وهمجيّته، ويُعرب عن تضامنه الكامل مع عائلة الشهيد علي شعيتو، مؤكّدًا أن هذه الأعمال لن تُثنِ البلديات عن مواصلة أداء واجبها الوطني بكل إخلاص.
كما دعا المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية والحقوقية إلى إدانة هذا العمل، كما نطالب الدولة اللبنانية تفعيل دورها في تأمين الحماية للموظّفين المدنيّين العزّل على كافة الأراضي اللبنانية من اعتداءات العدو الصهيوني.
وختم “دماء شهدائنا وكرامة موظفينا خطّ أحمر لا يمكن تجاوزه مهما كانت الظروف”.
المصدر: العلاقات الإعلامية