ملف العمل البلدي في حزب الله دان الاعتداء الإسرائيلي الجبان والمُستنكر الذي طال الموظف المدني علي ‏شعيتو

أدان ملف العمل البلدي في حزب الله بأشدّ العبارات الاعتداء الإسرائيلي الجبان والمُستنكر الذي طال الموظف المدني علي ‏شعيتو في اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل، أثناء توجّهه إلى عمله، في خطوةٍ تهدف إلى زعزعة عملية نهوض العمل البلدي بعد ‏الحرب وتعطيل جهوده في خدمة المواطنين.‏

وفي بيان له اعتبر ان هذا الاعتداء إلى جانب الحادثة الأخيرة في بلدة بليدا واستشهاد الزميل إبراهيم سلامة، هو استكمال لسلسلة الاعتداءات ‏الوحشية التي تعرضت لها البلديات في لبنان عمومًا والجنوب خصوصًا خلال الحرب التي مرّت، ما يؤكّد حجم المخاطر التي ‏تواجهها المؤسسات المحلية وأهمية التضامن في مواجهة هذه الاعتداءات.‏

وأكد ملف العمل البلدي رفضه القاطع للتجاوزات الإسرائيلية المُتكرّرة التي تعكس وحشيّته وهمجيّته، ويُعرب عن تضامنه ‏الكامل مع عائلة الشهيد علي شعيتو، مؤكّدًا أن هذه الأعمال لن تُثنِ البلديات عن مواصلة أداء واجبها الوطني بكل إخلاص.‏

كما دعا المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية والحقوقية إلى إدانة هذا العمل، كما نطالب الدولة اللبنانية تفعيل دورها في تأمين ‏الحماية للموظّفين المدنيّين العزّل على كافة الأراضي اللبنانية من اعتداءات العدو الصهيوني.‏

وختم “دماء شهدائنا وكرامة موظفينا خطّ أحمر لا يمكن تجاوزه مهما كانت الظروف”.‏

المصدر: العلاقات الإعلامية