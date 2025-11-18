الثلاثاء   
   18 11 2025   
   27 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 14:18
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    أوروبا تسعى للسيطرة على مصيرها الرقمي وتقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية

      تسعى أوروبا إلى تعزيز سيادتها الرقمية عبر تطوير حوسبة سحابية وبنية تحتية آمنة لتخزين بيانات الحكومات والشركات محليًا، بهدف الحد من هيمنة شركات أميركية كبرى مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل، مع التركيز على دمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية بشكل مستقل.

      وتركز قمة السيادة الرقمية الأوروبية على الاستثمارات والتعاون في مجالات البنية التحتية الحاسوبية، التكنولوجيا، الرعاية الصحية، الدفاع والطائرات المسيرة، كما تناقش استخدام البرمجيات في الإدارة الحكومية. ومن المتوقع أن يشارك في القمة أكثر من 140 متحدثاً من وزراء وخبراء وعسكريين من 23 دولة.

      ويُختتم الحدث اليوم الثلاثاء بلقاء القادة الأوروبيين: المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، حيث يلقي ميرتس وماكرون الكلمتين الرئيسيتين في القمة.

      المصدر: وكالات

      مواضيع ذات صلة

      محاكمة ناشطين مؤيدين لفلسطين في بريطانيا

      محاكمة ناشطين مؤيدين لفلسطين في بريطانيا

      زيلينسكي في فرنسا لبحث صفقة بشأن الدفاع الجوي

      زيلينسكي في فرنسا لبحث صفقة بشأن الدفاع الجوي

      وزير الدفاع الألماني يثير مخاوف من حرب محتملة بين الناتو وروسيا

      وزير الدفاع الألماني يثير مخاوف من حرب محتملة بين الناتو وروسيا