الجيش السوداني يخوض معارك عنيفة ضد الدعم السريع بشمال كردفان

قال مصدر عسكري، في تصريح لموقع قناة الجزيرة، إن قوات الجيش السوداني تخوض معارك عنيفة ضد قوات الدعم السريع، في عدد من المدن بولاية شمال كردفان، في وقت تصدت قوات الجيش لهجوم من الدعم السريع على قيادة الفرقة الثانية والعشرين في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان.

وذكر المصدر العسكري، أن الجيش استهدف، اليوم الثلاثاء، بالمسيّرات تجمعات لقوات الدعم بمدينة المزروب في ولاية شمال كردفان.

وأشار المصدر إلى أن إعلان السيطرة على مدينة بارا إحدى أبرز مدن شمال كردفان، وشيك.

وأمس، أكد مصدر عسكري انسحاب الجيش السوداني والقوات المساندة له من بلدة أم سيالة في شمال كردفان، وذلك بعد ساعات من استعادتها من قوات الدعم السريع.

من جهتها، أعلنت قوات الدعم -في بيان عبر تطبيق تليغرام- أنها سيطرت على بلدة أم سيالة بعد “معركة حاسمة” شهدت تكبيد الجيش والقوات المساندة له ما وصفها بخسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

تأتي هذا التطورات بعد 3 أيام من سيطرة الجيش السوداني على منطقتي كازقيل وأم دم حاج أحمد بولاية شمال كردفان، بعد معارك ضد قوات الدعم.

من جانب آخر، أعلن الجيش تصديه لهجوم من الدعم السريع على قيادة الفرقة الثانية والعشرين في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان. بينما قالت قوات الدعم إنها باتت تحكم الحصار على الفرقة وتقترب من إعلان السيطرة على المدينة.

وتعتبر مدينة بابنوسة ذات أهمية كبيرة باعتبارها آخر المواقع التي يسيطر عليها الجيش في غرب كردفان، فضلا عن قربها من حقول إنتاج النفط ومعامل تكرير نفط جنوب السودان.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، منذ أيام، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر قوات الدعم السريع على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية بالسودان جراء استمرار حرب دامية بين الجيش والدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

المصدر: روسيا اليوم