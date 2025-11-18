أقرار مجلس الأمن اليوم مشروع قرار أميركي معدل يؤيد خطة ترامب في قطاع غزة

حظي المشروع الأميركي بموافقة 13 من أعضاء المجلس وعددهم 15 عضواً بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

هذا وقد انتقدت حركة حماس القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بشأن قطاع غزة, وقالت إنه لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني، كما أنه يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله.

وطالبت حماس في بيانها المجتمع الدولي ومجلس الأمن إعادة الاعتبار للقانون الدولي والقيم الإنسانية، واتخاذ قرارات تحقّق العدالة لغزة وللقضية الفلسطينية، عبر الوقف الفعليّ لحرب الإبادة الوحشية على القطاع، إعادة الإعمار، إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

هذا وقد صرّح المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة بان القرار الدولي يهدف لتنفيذ خطة الرئيس ترامب الشاملة التي دعمها كل الأطراف ولا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط دون تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني

وعبّر المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة ان القرار يفشل في التأكيد صراحة على الالتزام الراسخ بحل الدولتين باعتباره إجماعاً دولياً