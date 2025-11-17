رئيس الجمهورية التقى وفد لجنة متابعة قضية الإمام الصدر ورفيقيه : هو إمام كل الوطن

واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته، بعد ظهر اليوم، في قصر بعبدا، فاستقبل وفد “اللجنة الرسمية لمتابعة قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه”، الذي ضم: صدر الدين الصدر، القاضي حسن الشامي، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد مرشد سليمان، الدكتور جوزف غزالة، شادي حسين، رائد شرف الدين، مليحة الصدر، ومريم قنديل.

وعرض الوفد آخر المعطيات المتصلة بقضية الإمام المغيب موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب، والصحافي السيد عباس بدر الدين، في ضوء التطورات الأخيرة التي طرأت على القضية، ومنها الملف الذي سلمته السلطات الليبية للقضاء اللبناني حول التحقيق الذي أجرته في قضية تغييب الإمام الصدر ورفيقيه.

وأكد الرئيس عون للوفد أن “الإمام المغيب ليس إمام أبناء الطائفة الشيعية فحسب، بل هو إمام كل الوطن”، لافتا إلى أنه “يتابع شخصيا كل ما يتصل بهذه القضية على مختلف المستويات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام