عون تسلم اوراق اعتماد السفير الاميركي وعقد سلسلة لقاءات

تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم اوراق اعتماد السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى، في احتفال أقيم في القصر الجمهوري، في حضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الأمين العام لوزارة الخارجية السفير عبد الستار عيسى، المدير العام للمراسم في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة رلى نور الدين.

ورحب الرئيس عون بالسفير عيسى، متمنيا له التوفيق في مهامه، لا سيما وانه من أصل لبناني، مشددا على “أهمية العلاقات بين لبنان والولايات المتحدة”.

مديرة UNHCR

الى ذلك، كانت للرئيس عون لقاءات ديبلوماسية واقتصادية. وفي هذا السياق، استقبل المديرة الجديدة في مكتب بيروت للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR كارولين ليندهوم بيلينغ Karolina Lindholm Billing يرافقها المسؤول في قسم الارتباط شكر الله أبو جودة، وذلك بعد تعيينها في بيروت مديرة لمكتب المفوضية بعدما كانت عملت سابقا فيه مساعدة لمديرة المكتب.

وقد اطلعت المسؤولة الدولية الرئيس عون على عمل المفوضية في لبنان، مبدية ارتياحها “للتقدم الذي حصل فيه وللوضع المستقبلي الواعد”.

ثم عرضت لاوضاع النازحين السوريين، فلفتت الى ان “355 الف نازح سوري من المسجلين لدى المفوضية عادوا الى بلادهم بعد التطورات السياسية الأخيرة في سوريا، وذلك في اطار برنامج العودة الطوعية، وان رحلات العودة مستمرة وفق البرنامج المعد”.

ورحب الرئيس عون بالمسؤولة الدولية في لبنان، متمنيا لها التوفيق في مهامها، عارضا للأوضاع العامة في البلاد ولموضوع الإصلاحات الاقتصادية التي صدرت بقوانين وتلك التي يتوقع إقرارها قريبا.

الاتحاد العربي للانترنت والاتصالات

على صعيد آخر، استقبل الرئيس عون وفد الاتحاد العربي للانترنت والاتصالات برئاسة رئيس الاتحاد فراس بكور الذي تحدث في بداية اللقاء، فقدم لمحة عن الاتحاد الذي “تأسس في العام 2006 كأحد مؤسسات العمل العربي المشترك العاملة في اطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في جامعة الدول العربية ويضم في عضويته 14 بلدا عربيا، متخذا من العاصمة اللبنانية بيروت مقرا لامانته العامة”.

وأوضح ان الاتحاد “يعمل على تعزيز التكامل بين الدول العربية وتطوير القدرات المؤسسية وتمكين الكوادر الشابة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”، عارضا لرؤيته الاستراتيجية للتعاون مع الدولة اللبنانية.

وكشف ان الاتحاد “عمل على اطلاق الكثير من المبادرات لمشاريع وبرامج عمل في المنطقة العربية، واهمها مشروع الحاضنة العربية لمشاريع الذكاء الاصطناعي”، معتبرا ان “لبنان بما يملك من بيئة بشرية ومعرفية مؤهلة وبما يسعى اليه من خطط طموحة لتعزيز دوره القيادي في الابتكار والبحث والتطوير، يشكل بيئة مثالية ليكون مقرا لهذا المشروع”، مبديا تطلع الاتحاد الى “موافقة رئيس الجمهورية على ذلك”.

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، مثنيا على “الجهود التي يقوم بها الاتحاد في مجال تعزيز التكامل بين الدول العربية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”، متمنيا له “التوفيق في كل ما يقوم به من جهود لتعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الدول”، مثمنا مبادرات الاتحاد، مرحبا بجعل لبنان “مقرا لمشروع الحاضنة العربية لمشاريع الذكاء الاصطناعي”.

وضم الوفد، الأمين العام للاتحاد ورئيس جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان PCA كميل مكرزل والمستشار نائب رئيس بعثة جامعة الدول العربية الدكتور يوسف السبعاوي.

وفد من مؤسسة مورغان ستانلي

واستقبل الرئيس عون، في حضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، وفدا رفيع المستوى من شركة “مورغان ستانلي”، ضم 14 مستثمرا دوليا يزورون لبنان للمشاركة في مؤتمر “بيروت 1” وللاطلاع مباشرة على التطورات الاقتصادية والسياسية وفرص الاستثمار في المرحلة المقبلة.

ورحب الرئيس عون بالوفد، مؤكدا أن “حضور مؤسسات مالية عالمية كبرى إلى بيروت، وفي مقدمتها “مورغان ستانلي”، يعكس اهتماما متزايدا بالوضع الاقتصادي وفرص التعافي”، واعتبر أن “المشاركة الواسعة في مؤتمر “بيروت 1″، الذي يشهد تسجيل أكثر من 900 مشارك و150 مستثمرا من مختلف الدول، دليل واضح على عودة الثقة الدولية بلبنان وبالاستقرار النسبي الذي بدأ يتعزز”.

وأكد رئيس الجمهورية حصول “تحسن ملحوظ في الوضع الأمني الداخلي”، مشيرا إلى “انخفاض معدلات الجريمة وتفعيل التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتعزيز دور الجيش اللبناني في حفظ الأمن في مختلف المناطق”.

كما تحدث عن “الجهود الجارية لضبط الحدود اللبنانية – السورية وتعزيز التعاون مع الجانب السوري للحد من التهريب وتأمين الاستقرار على الحدود البرية”.

وفي ما يتعلق بالوضع في الجنوب، شدد الرئيس عون على أن “لبنان ملتزم وقف الأعمال العدائية وفق الاتفاقات المعلنة، فيما يعمل الجيش اللبناني على مراقبة الوضع ميدانيا والمحافظة على الهدوء”.

وأشار الى أن “الدولة لا ترى أي مصلحة في التصعيد، والأولوية تبقى لحماية المدنيين وتثبيت الاستقرار”.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الرئيس عون “التزام الدولة المضي في مسار الإصلاح المالي والإداري”، مشددا على أن “الحكومة قطعت شوطا مهما خلال الأشهر الماضية بالتعاون مع مجلس النواب والمؤسسات الدستورية. ورغم أن الطريق ما زال طويلا بعد عقود من التراكمات الا ان الإرادة السياسية واضحة، وهناك عمل جدي لتأمين المتطلبات المرتبطة بخطة التعافي ومعايير صندوق النقد الدولي”.

وتناول الرئيس عون العلاقات مع الدول الصديقة، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، مثمنا “الدعم الذي تقدمه هذه الدول للبنان، سواء على المستوى السياسي أو من خلال دعم الجيش اللبناني”.

وأشار إلى “التنسيق القائم للتحضير لمؤتمرات دعم إضافية متعلقة بالقوات المسلحة وبالمشاريع المرتبطة بإعادة الإعمار”.

وعن الانتخابات النيابية المقبلة، أكد رئيس الجمهورية حرصه، “بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، على إجرائها في موعدها الدستوري”.

وفي ختام الاجتماع، عبر الرئيس عون عن تقديره لزيارة الوفد ومشاركته في مؤتمر “بيروت 1″، مؤكدا أن لبنان “منفتح على كل المبادرات الاستثمارية التي تسهم في تعزيز النمو وخلق فرص العمل”، وشدد على أن “الدولة تعمل بثبات لاستعادة الثقة الدولية وترسيخ الاستقرار وبناء دولة المؤسسات”، مرحبا بأي شراكة جدية “تسهم في دعم الاقتصاد اللبناني وفتح آفاق جديدة للتعاون”.

قسم اليمين لرئيس وأعضاء هيئة الأسواق المالية

الى ذلك، اقسم رئيس مجلس هيئة الأسواق المالية حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، والخبراء المعينون زينة عبد الصمد المهتار، غسان أبو عضل ومحمود محمد جباعي اليمين استنادا لاحكام المادة السابعة من القانون الرقم 161 تاريخ 17/8/2011 ( الأسواق المالية) والمرسوم الرقم 104 تاريخ 3/4/2025 (تعيين حاكم مصرف لبنان) والمرسوم الرقم 1737 تاريخ 5/11/2025 (تعيين ثلاثة خبراء في مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية).