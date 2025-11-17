الإثنين   
     جلالي: مشاركة إيران في منظمة شنغهاي خطوة استراتيجية

      أكد السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي، أن المشاركة الفعّالة لإيران في منظمة شنغهاي للتعاون ليست رمزية، بل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة البلاد في النظام العالمي متعدد الأقطاب.

      وأوضح جلالي، عشية وصول النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الرابع والعشرين لرؤساء حكومات المنظمة، أنّ “القمة تشكّل فرصة لمناقشة التحديات الإقليمية وزيادة التبادل التجاري ورسم خارطة طريق للتعاون متعدد الأطراف في المستقبل”.

      وأشار السفير الإيراني إلى أن جدول أعمال الاجتماع يشمل تنسيق الإجراءات النقدية والمصرفية، ودعم الأهداف المشتركة في مجالات التنمية المستدامة والتجارة الإلكترونية والاستثمارات المتبادلة والصحة والبيئة والطاقة والنقل والأمن.

      وغادر النائب الأول لرئيس الجمهورية، محمد رضا عارف، اليوم الاثنين، على رأس وفد سياسي واقتصادي إلى موسكو، حيث سيعقد على هامش القمة مباحثات ثنائية مع رؤساء وزراء الدول المشاركة ويعلن مواقف إيران بشأن تطوير التعاون الإقليمي والدولي.

      ومن المقرّر أن ينطلق الاجتماع السنوي الرابع والعشرون لرؤساء وزراء الدول الأعضاء والمراقبة والشريكة في حوار شنغهاي في موسكو يوم غد الثلاثاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

      المصدر: وكالة إيرنا

