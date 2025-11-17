طهران تحمّل الولايات المتحدة وحلفاءها تبعات الهجوم على قدراتها العلمية

أكدت إيران أنّ العدوان على منشآتها النووية يُعدّ حدثًا غير مسبوق، محمّلةً الولايات المتحدة وحلفاءها المسؤولية الكاملة، ومشدّدًة على أنها لن تتهاون في حقوقها وسيادتها العلمية.

وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، “محمد إسلامي”، إلى أنّ “طبيعة الهجوم وتوقيته يعكسان تصعيدًا خطيرًا في الحرب المفتوحة على التقدّم العلمي الإيراني، وأن طهران تمتلك الأدلة الكاملة التي تثبت الأطراف والدوافع وراء العدوان”.

وفي السياق ذاته، شدّد مساعد وزير الخارجية الإيراني، “سعيد خطيب زادة”، على أنّ “واشنطن لم تُظهر أي استعداد حقيقي للتفاوض الجاد، وأن تصريحاتها حول الحوار تأتي لأغراض العلاقات العامة”، مؤكداً أنّ طالمعيار الوحيد لأي حوار هو مصالح الشعب الإيراني”.

من جهته، حمّل نائب وزير الخارجية، “كاظم غريب آبادي”، الولايات المتحدة المسؤولية القانونية عن العدوان، مشيرًا إلى أنّ “إيران ستتعامل مع الجريمة وفق القوانين الدولية، وأن أي عقوبات أو ضغوط لن تثني الشعب الإيراني عن مواصلة تطوير قدراته العلمية”.

وأوضح أنّ طهران تستعد لخطوات ردع جديدة، بما يشمل مراجعة علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحماية سيادتها ومنع أي توظيف سياسي للملف النووي.

المصدر: وكالة إيرنا