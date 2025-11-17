عناوين واسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم الإثنين 17 تشرين الثاني 2025

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الإثنين 17-11-2025.
عناوين الصحف:
الأخبار
- محمد عفيف… السير إلى الشهادة
- واشنطن لعون: إتفق مع حزب الله أولًا
- غزة الشرقية: هندسة جينية أميركية جديدة
البناء
- غموض حول موقف روسيا النهائي من مشروع القرار الأميركي… واحتمال الفيتو
- نتنياهو يجدد رفض الدولة الفلسطينية ويجدد التعهد بنزع سلاح المقاومة في غزة
- بري لم يجد وقتاً لاستقبال وفد الخزانة الأميركية… وتحذيرات من ابارتهايد مالي
اللواء
- إستعداد إسرائيلي لقتال لأيام بعد استهداف «اليونيفيل»
- أورتاغوس مستاءة من دور عيسى.. «ومحادثات مهمة» للأمير يزيد بن فرحان في بيروت
الجمهورية
- السفير الأميركي يبدأ مهامه اليوم
- مارتينوس نقيبًا للمحامين في بيروت
الديار
- رصاص «إسرائيل» على «اليونيفل»… رسالة ناريّة لإسكات شهود الإنتهاكات
- هل بدأت «تل أبيب» مرحلة «طرد المراقبين» من جنوب لبنان؟
- الحزب يُحذر: نحن على عتبة مرحلة خطيرة
النهار
- استهداف إسرائيلي لليونيفيل بعد القضم الحدودي… احتدام الأزمة الانتخابية وعريضة تسابق المهل
الأسرار:
البناء
- قال مصدر دبلوماسي فرنسي إنه خلافاً لكل الكلام المتداول فإن الحصيلة الفعلية لزيارة مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ملفات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آن كلير ليجاندر، كانت إعادة ترتيب التواصل مع قيادة حزب الله عبر الاجتماع الذي ضمّها إلى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بحضور مسؤول العلاقات الدولية عمار الموسوي وإن مهمة ليجاندر كانت حصيلة لقراءة مرحلة ما بعد الحرب والتحقق من أن حزب الله بخلاف كل ما يُشاع لا يزال الرقم الصعب في المعادلة اللبنانية وبعد استكشاف الموقف الأميركي الذي بدأ يعترف باستحالة إنهاء حزب الله والحاجة لعلاقة حوار معه طلباً لتسوية وهو ما حاولت ليجاندر استكشاف ما يمكن أن تتضمّنه ولذلك شمل البحث ملف النفط وتوتال والشكوك حول تقارير مسيّسة تصدر عنها كما شمل الحديث عن تجزئة ملف السلاح نوعاً وكماً وجغرافيا دون تفاصيل إضافية لاستعراض المشهد الانتخابي المقبل.
- حذّرت مصادر مصرفية ومالية من خطورة السير بالخطة الي حملها الوفد الأميركي إلى السلطات المصرفية والنقدية والمالية والتي تتضمّن تحت شعار مكافحة الاقتصاد النقدي السعي لتجفيف موارد حزب الله المالية، كما صرّح المسؤولون الأميركيون لكنها بدلاً من المساعدة على انتظام الحياة المصرفية بتسهيل ضخ رساميل في المصارف وحل قضية حقوق المودعين بما يتيح عودة الانتظام المالي وينهي سوق الكاش المشكو منها تدعو إلى نظام أبارتهايد مالي بفرض الحجر المالي على كل تحويلات وحسابات تتصل باللبنانيين المنتمين إلى الطائفة الشيعية في لبنان والمهجر وإنشاء نظامين ماليين واحد للطائفة الشيعية وآخر لسائر اللبنانيين. وقالت المصادر إن هذه المقترحات كفيلة بتفجير البلد اجتماعياً والتسبب بحراك في الشارع يصعب ضبطه خصوصاً أن التحكم بتحويلات المغتربين لا يستهدف حزب الله بل ترميم القرى الحدودية وإعمارها وصمودها.
النهار
- وزّعت قيادة حركة “أمل” مهمات رؤساء الماكينات الانتخابية في بيروت والمناطق وصدرت التكليفات معلنة بدء الاستعداد الفعلي في إشارة إلى أنّ الاستحقاق لن يؤجل وفق مصادر الحركة
- يدرس أكثر من قاضٍ عروضاً للعمل في دولة خليجية ويفكّرون بتقديم استقالاتهم أو البقاء في السلك مع إجازات مفتوحة من دون حصولهم على رواتب.
اللواء
- حرصت دمشق على المسارعة لنفي أية محاولة للتقدم في الأراضي اللبنانية وذلك بعد ساعات من الخطاب الشعبوي والإنتخابي لرئيس التيار الوطني في البقاع والذي إعتبر فيه «أن سقوط البقاع يعني سقوط كل لبنان»!
- كلام رئيس الجمهورية عن «زوّار واشنطن الذين يبخّون السمّ» زاد الأجواء توتراً بين الرئاسة الأولى ورئيس حزب مسيحي بارز يتردد عدد من نوابه على العاصمة الأميركية، خاصة في فترة إنعقاد إجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدولي!
