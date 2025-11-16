حب الله يستقبل وفداً من اللقاء التشاوري الوطني الفلسطيني لمناقشة الأوضاع المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين في ‏لبنان ‏

استقبل مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله النائب السابق الحاج حسن حب الله، بحضور معاونه الشيخ عطا الله حمود، وفداً من اللقاء التشاوري الوطني الفلسطيني، وقد تركّز اللقاء حول مناقشة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
ووجّه المجتمعون التحيّة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مؤكدين فشل العدو في تحقيق أهدافه من الحرب الإجرامية، مطالبين بضرورة حشد كل الإمكانات من أجل التخفيف من معاناة شعبنا في ظل الظروف الصعبة.
وأطلع وفد التشاوري الحاج حب الله على الجهود التي يقوم بها اللقاء التشاوري الوطني الفلسطيني في متابعة الأوضاع المطلبية والأمنية المتعلقة بشعبنا في لبنان، مؤكدين على أهمية الموقف الفلسطيني الموحد والعمل المشترك، كما دعوا إلى مقاربة قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مقاربةً شاملة في إطار حوار لبناني فلسطيني جاد ومسؤول، يحقق مصالح الشعبين الفلسطيني واللبناني، مطالبين وكالة الأونروا بضرورة القيام بدورها تجاه اللاجئين وتحمل مسؤولياتها وفق أولويات واحتياجات شعبنا.
كما ثمّن الوفد وقوف المقاومة الإسلامية والمخلصين في لبنان إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
بدوره، بارك مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله الحاج حسن حب الله الجهود التي يقوم بها اللقاء التشاوري الوطني الفلسطيني في خدمة الشعب الفلسطيني، وجهود القوى الامنية اللبنانية لضمان الامن والاستقرار وحق العودة مؤكداً دعم حزب الله لهذه الجهود، ودعم مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني في لبنان.
المصدر: العلاقات الإعلامية