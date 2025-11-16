الأحد   
    لبنان

    الجيش اللبناني: العدو الإسرائيلي يواصل انتهاكاته ويستهدف دورية لـ”اليونيفيل” في الجنوب

      أكدت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه، أن العدو الإسرائيلي يصر على انتهاكاته المستمرة للسيادة اللبنانية، ما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الداخلي ويعرقل استكمال انتشار الجيش في الجنوب. وآخر هذه الاعتداءات المدانة تمثّل في استهداف دورية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بتاريخ 16 تشرين الثاني 2025.

      وشددت قيادة الجيش أنها تواصل، بالتنسيق مع الدول الصديقة، العمل على وضع حد لهذه الانتهاكات والخروقات المتكررة من جانب العدو الإسرائيلي، التي تستوجب تحركًا فوريًا نظرًا لخطورتها التصعيدية”.

      المصدر: الوكالة الوطنية

