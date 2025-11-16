النائب حسن عز الدين: الضغط الاقتصادي والمالي سيصيب الشعب اللبناني كله دون استثناء

أحيا حزب الله الاحتفال التكريمي لشهداء بلدة دبعال–المجادل الجنوبية، بحضور النائب حسن عز الدين، وعوائل الشهداء، وفعاليات دينية واجتماعية من البلدة والمناطق المجاورة.

وأشار عز الدين إلى أن تقييم المقاومة لا يكون من خلال جزئية أو حدث معيّن، بل عبر تجربتها الكاملة منذ بداياتها، مستذكراً اجتياح 1982 وحرب 2006، حيث فشلت أهداف العدو في تهجير السكان أو القضاء على المقاومة، مؤكداً أن المقاومة أثبتت قدرتها على التصدي للعدوان مهما كان حجم الضغوط.

وأكد أن اليوم هناك إدارة مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة للضغط على لبنان، عسكريًا وأمنيًا واقتصاديًا، وأن هذا الضغط المالي يستهدف موارد المقاومة، لكنه سيطال الشعب اللبناني بأكمله دون تمييز بين طوائف، في محاولة لإضعاف لبنان سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا.

ودعا النائب الحكومة إلى توحيد الموقف السياسي بين الرئاسات الثلاث، ووضع أولويات واضحة تشمل وقف إطلاق النار، إخراج العدو من الأرض، استرداد الأسرى، وإعادة الإعمار، مع تعزيز الوحدة الوطنية لمنع العدو من استغلال أي ثغرات داخلية.

وختم عز الدين كلمته مؤكداً أن المقاومة لن تتراجع عن حقها في الدفاع عن الأرض والسيادة والموارد، وأن دماء الشهداء ستظل حافزًا للاستمرار على نهجهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام