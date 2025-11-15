الضفة المحتلة | اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الصهاينة تتواصل بحق الفلسطينيين

اعتدى مستوطنون صهاينة مساء السبت على 4 فلسطينيين قرب بلدة بيتونيا غرب رام الله بالضفة المحتلة، فيما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منشآت في الأغوار الشمالية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن “مستوطنين هاجموا 4 فلسطينيين كانوا يستقلون مركبة دفع رباعي قرب بلدة بيتونيا، ولاحقوا مركبتهم حتى المناطق الجبلية المحيطة ببلدة بيت عور المجاورة، ولم يُعرَف مصيرهم”.

من جانب آخر، قالت المصادر إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت، مساء السبت، منشأة سكنية وحظيرتي ماشية في المالح بالأغوار الشمالية”.

وأفادت المصادر أن “قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت تجمع المالح، وهدمت منشأة سكنية وحظيرتي ماشية للمواطن محمد فارس صبيح”، ولفتت إلى أن “هذا أسلوب جديد يتبعه الاحتلال في عمليات الهدم”.

وكان مستوطنون صهاينة قد اقتحموا صباح السبت برفقة قوات من جيش الاحتلال قرية المالح، واحتجزوا عدداً من الأهالي قبل أن يطلقوا سراحهم لاحقاً.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام