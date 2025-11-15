الحاج حسن: لا يجوز السماح لأي محتل بالوقوف على ذرة من تراب لبنان

قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن إن “إسرائيل تسعى لفرض منطقة عازلة في لبنان، فيما يتحدث الأميركيون والإسرائيليون عن منطقة اقتصادية خالية من السكان في جنوب لبنان، أطلقوا عليها اسم منطقة ترامب الاقتصادية”. وأكد أن “هذا المشروع تواجهه المقاومة ويفترض أن يواجهه جميع اللبنانيين دفاعًا عن وطن حرّ وسيد مستقل، بعيدًا عن التحريض الذي يمارسه بعض الموجودين في الخارج”.

وجاء كلام الحاج حسن خلال كلمة له في احتفال تأبيني أقيم في مجمع الإمام السجاد (ع) في السويدية – شعث في البقاع، إحياءً للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد أربعة شهداء هم: نضال غازي الحاج حسن، إسراء نضال الحاج حسن، اكتمال نسيب الحاج حسن، وبتول نضال الحاج حسن.

وأضاف الحاج حسن أن “الضغوط الإسرائيلية والعقوبات الأميركية والتحريض الداخلي لن تزيد اللبنانيين المتمسكين باستقلال بلدهم وسيادته إلا ثباتًا”، معتبرًا أن “لبنان بمساحته الكاملة البالغة 10,452 كلم² حق لا يمكن التنازل عن أي جزء منه، ولا يجوز السماح لأي محتل بالوقوف على ذرة من ترابه”.

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله