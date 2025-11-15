الرئيس عون طلب رفع شكوى إلى “مجلس الأمن” ضد كيان العدو الإسرائيلي

طلب رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزاف عون، السبت، من وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، تكليف بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة رفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ضد كيان العدو الإسرائيلي لإقدامه على بناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية الجنوبية، يتخطى الخط الأزرق الذي تمّ رسمه بعد الانسحاب الإسرائيلي في العام 2000.

وطلب الرئيس عون “إرفاق الشكوى بالتقارير التي صدرت عن الأمم المتحدة والتي تدحض النفي الإسرائيلي لبناء الجدار، وتؤكّد أن الجدار الخرساني الذي أقامه الجيش الإسرائيلي أدى إلى منع السكان الجنوبيين من الوصول إلى مساحة تفوق أربعة آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية”.

كما تؤكّد التقارير الدولية أن قوة “اليونيفيل” أبلغت العدو الإسرائيلي بوجوب إزالة الجدار، لاسيما أن استمرار وجود العدو في الأراضي اللبنانية وأعمال البناء التي يجريها هناك يشكّلان انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه.

المصدر: موقع المنار