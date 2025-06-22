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ايران | تميز في التخطيط وابتكارات جديدة… الموجة 18 من عملية “الوعد الصادق 3” كانت من أنجح العمليات

سرد المتحدث باسم الحرس الثوري العميد علي محمد نائيني جانبًا من حصيلة الموجة الثامنة عشرة من عملية “الوعد الصادق 3″، موضحًا أن القصف الصاروخي الإيراني استهدف 14 نقطة عسكرية استراتيجية في “حيفا” و”تل أبيب” بنجاح.

ولفت في بيان إلى أنه “تم استهداف برج “Sail Tower” وسط “حيفا” والذي يستضيف مكتب شركة الذكاء الاصطناعي “AI12 Labs” وشركات برمجيات الصناعة العسكرية الأخرى التابعة لوزارة الحرب”.

وتابع أنه تم استخدام صاروخ “قدر” F بعيد المدى، ما يشير إلى تصاعد متواصل على مستوى التكتيكات والأسلحة المستخدمة.

وأكد أن “الموجة الـ18، كانت من أنجح العمليات لقوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة”.

وقال: “تميز التخطيط لهذه العملية بابتكارات جديدة من حيث نوع الصواريخ المختارة، والأهداف، ومسارات توجيه الصواريخ والطائرات المسيّرة”.

المصدر: موقع العهد