قتلى في ستوكهولم جراء اصطدام حافلة بمحطة للركاب

قضى أشخاص عدة وأصيب آخرون بعدما صدمت حافلة ركابا كانوا ينتظرون في محطة للحافلات في وسط ستوكهولم عصر اليوم، في ساعة الذروة، وفق ما أعلنت الشرطة.

وأشارت الشرطة في بيان إلى “مصرع أشخاص وإصابة آخرين في الحادث”، موضحة أنها “لن تعلّق في الوقت الراهن على عدد أو جنس أو أعمار الضحايا”.

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام سويدية انتشارا كبيرا للشرطة وسيارات الإسعاف وآليات الطوارئ في الموقع، وبذل طواقم الإغاثة، جهودا أسفل الحافلة ذات الطابقين لمساعدة أشخاص عالقين تحتها.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ناديا نورتون في تصريح ل”وكالة الصحافة الفرنسية”: ” إن سبب الحادث لم يتّضح بعد”.

وأضافت: “سيتعين على التحقيق تحديد ما حدث. من المبكر جدا الإدلاء بأي تصريحات ولا أريد التكهن بأي شيء”.

المصدر: أ ف ب