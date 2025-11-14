حماس دعت لتدخل دولي عاجل لمساعدة النازحين في الشتاء

حذّرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” من كارثة إنسانية متفجرة يعيشها مئات آلاف النازحين في قطاع غزة، بفعل المنخفض الجوي الذي حول المخيمات إلى مستنقعات من الوحل، وأغرق خيامًا واهية لم تعد تحتمل المطر ولا البرد.

وأكدت “حماس” في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن مشاهد انهيار الخيام، وغرق الأغطية، وتشرّد آلاف الأسر في العراء، تعكس الواقع القاسي الذي يفرضه الحصار.

ووصفت ما يجري في غزة بالمشهد “الكارثي الذي صنعه الاحتلال الصهيوني المجرم، مؤكدة أن أي تأخير في التدخل الدولي سيؤدي إلى تفاقم المأساة ودخولها مرحلة أكثر خطورة”.

وقالت إن آلاف العائلات وجدت نفسها بلا مأوى يحميها من برد الشتاء، في ظل غياب أبسط مقومات الحياة؛ لافتة إلى أن استمرار الاحتلال في منع دخول المساعدات الإغاثية والخيام والكرفانات يزيد الوضع اشتعالًا، ويضع الجميع في دائرة الخطر المباشر.

وطالبت حركة “حماس” الضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بتحرك عاجل وواسع لإيصال الإمدادات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة فورًا.

كما ناشدت بضرورة رفع مستوى الدعم الميداني والشعبي والرسمي، بما يضمن حماية النازحين ويمنحهم الحد الأدنى من مقومات الصمود.