الجيش اللبناني يطلب تشكيل لجنة تحقق مشتركة لإجراء مسحٍ ميداني جديد لمنطقة الجدار عند حدود بلدة يارون

افاد مراسلنا في الجنوب علي شعيب انه”بعد بيان قوات اليونيفيل الدولية الذي تحدث عن خرق إسرائيلي في بناء الجدار الاسمنتي في منطقة جبل “هرمون” مقابل بلدة يارون وتحديدًا بين نقطتي الإعتلام BP43 و Bp18(1) طلب الجيش اللبناني تشكيل لجنة تحقق مشتركة لإجراء مسحٍ ميداني جديد لمنطقة الجدار عند حدود بلدة يارون”.

واضاف ان”الجيش اللبناني يواكب عملية بناء الجدار مسجلاً سلسلة من الخروقات التي تنفذها اليات وجرافات العدو اثناء عمليات البناء في الاراضي المحتلة حيث تقوم هذه الاليات بعمليات تجريف في الاراضي اللبنانية ورمي الردميات فيها”.

المصدر: موقع المنار