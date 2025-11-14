الخارجية اللبنانية تنشر جدولا بأعداد المسجلين للمشاركة بالانتخابات في الخارج

نشرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، الجمعة، جدولًا مفصلًا يبيّن أعداد المسجّلين للمشاركة في الانتخابات النيابية، بحسب البعثات الدبلوماسية والقنصليات اللبنانية حول العالم حتى يوم أمس الخميس، الواقع في 13 تشرين الثاني 2025، وذلك وفق البيانات الواردة عبر المنصّة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل في الانتخابات النيابية للمغتربين: diasporavote.mfa.gov.lb.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن “عدد اللبنانيين المسجّلين حتى تاريخه بلغ 55,548 ناخبًا، موزّعين على السفارات والقنصليات اللبنانية في مختلف القارات، حيث سجّلت فرنسا النسبة الأعلى، تلتها جمهورية ألمانيا الاتحادية، ثم كندا، الولايات المتحدة، أستراليا، الإمارات العربية المتحدة، ساحل العاج، والمملكة العربية السعودية”.

وقال البيان “تغتنم وزارة الخارجية والمغتربين هذه المناسبة لتجدّد دعوتها إلى جميع اللبنانيين المقيمين خارج الأراضي اللبنانية بعدم التأخر في التسجيل عبر المنصّة الإلكترونية المخصّصة لذلك diaspora.mfa.gov.lb، مؤكدةً أنّ بعثاتها في الخارج تتابع تقديم التسهيلات اللازمة لضمان أوسع مشاركة ممكنة في العملية الانتخابية المنتظرة”.

واليكم جدول توزيع النسب الأعلى من المسجّلين في عددٍ من البلدان:

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام