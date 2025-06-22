عربي وإقليمي

الحرس الثوري الإسلامي: انطلاق الموجة 19 من عملية “الوعد الصادق 3”

أعلن الحرس الثوري الإسلامي عن انطلاق الموجة 19 من عملية “الوعد الصادق 3” ضد الكيان الصهيوني باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد علي محمد نائيني إن “الموجة الجديدة من الهجوم تضم عددًا كبيرًا من المسيّرات تستهدف شمال وجنوب الأراضي المحتلة”.

وفي بيانٍ مقتضبٍ، أكد نائيني أن “موجة واسعة من المسيّرات الهجومية والانتحارية انطلقت الليلة، منذ ساعات باتجاه أهدافها الحساسة في أنحاء الكيان الصهيوني، من شمال الأراضي المحتلة حتى جنوبها”، مردفًا: “أُنبّه أنظمة الدفاع الجوي المرتبكة للكيان الصهيوني بأن تكون على أهبة الاستعداد، فهذه العملية مستمرة ومتواصلة، وستُخلّ بتوازنهم إن شاء الله”.

المصدر: مواقع اخبارية