الأمن الروسي: إحباط محاولة أوكرانية لاغتيال مسؤول رفيع في موسكو

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، اليوم الجمعة، أنها أحبطت محاولة اغتيال استهدفت أحد كبار المسؤولين الروس في العاصمة موسكو، قالت إن الاستخبارات الأوكرانية كانت تقف خلفها.

وفي بيان رسمي، أوضحت الهيئة أن أربعة أشخاص جرى تجنيدهم لتنفيذ العملية، من بينهم مهاجر غير شرعي من آسيا الوسطى، بالإضافة إلى زوجين روسيين من متعاطي المخدرات ومن ذوي السوابق، مشيرة إلى أنه تم توقيفهم جميعاً في موسكو.

ووفق البيان، خطط الموقوفون لتنفيذ تفجير داخل مقبرة ترويكوروفسكوي لحظة زيارة المسؤول لقبر أحد أقاربه، حيث تم تجهيز كاميرا فيديو مموّهة على شكل مزهرية زهور لاستخدامها في التفجير ونقل المعلومات عن بُعد.

وقالت الهيئة إنها صادرت مراسلات بين أفراد المجموعة وضابط استخبارات أوكراني عبر تطبيقي “واتساب” و”سيغنال”، تؤكد الإعداد للعملية.

كما عرضت الأجهزة الأمنية صوراً للكاميرا المموهة التي قالت إنها كانت جزءاً من التحضير لـ”هجوم إرهابي”، مؤكدة أنها كانت قادرة على البث الخارجي والتحكم عن بعد.

وحذرت هيئة الأمن الفيدرالية مما وصفته بـ”استمرار النظام الأوكراني، المدعوم من أجهزة استخبارات غربية، في التخطيط لاعتداءات مشابهة داخل مناطق روسية أخرى”.

المصدر: روسيا اليوم