الضفة المحتلة | حملة دهم واعتقال واسعة للاحتلال ومقاومون يفجّرون عبوة شرق نابلس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، فيما تمكن مقاومون من تفجير عبوة ناسفة بآليات الاحتلال خلال اقتحامها المنطقة الشرقية من نابلس.

وذكرت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اعتقلت 11 فلسطينياً على الأقل، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية وبلدة عزون ومخيم عسكر بنابلس”، وتابعت: “داهمت قوات الاحتلال بلدة عرابة جنوب غرب جنين، وبلدة ميثلون جنوب جنين، واقتحمت صالة للأفراح، إلى جانب تفتيش عدد من المنازل وانتشار جنود الاحتلال بين حقول الزيتون”.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة البيرة، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص تجاه الشبان.

كما رشق مستوطنون صهاينة مركبات الفلسطينيين بالحجارة قرب دوار قدوميم شرقي قلقيلية، بينما داهم جيش الاحتلال أحد المنازل خلال اقتحامه مخيم عسكر القديم شرق نابلس، واعتقل شاباً من المخيم.

في المقابل، تمكن مقاومون فلسطينيون من استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة داخل مخيم عسكر القديم شرق نابلس، بينما سُمعت أصوات إطلاق نار كثيف خلال اقتحام الاحتلال لمنطقة المساكن الشعبية.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام